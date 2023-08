No pudo contener su 'hombría'. Luis Rubiales, abocado al esperpento, como si se tratara de un barra brava más , como si fuera el último representante de la 'furia española', como un dinosaurio con un palillo entre los dientes en el Bar Manolo, celebró el tanto de las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol, tocandose los huevos . A pocos metros de él, la Reina Letizia, y un poco más cerca la Infanta Sofía, todavía menor de edad. Por lo demás, los genitales de Rubiales, fueron para el mundo.

Según cita Javier Sanz, autor del web Historias de la Historia, el sabio de Halicarnaso consigna la que sería una de las primeras 'tocadas de huevos' de la Historia: "En el siglo VII a.C., con Psamético I, primer faraón saita, dio comienzo la XXVI dinastía de Egipto - cita Sanz-. Consiguió la independencia respecto del imperio asirio y mantuvo a raya a sus vecinos. En la frontera sur, la guarnición de la ciudad de Elefantina controlaba las rutas hacia la zona de la actual Etiopía. Tras tres años sin recibir paga alguna ni ser relevada, la guarnición se rebeló y desertó para ponerse al servicio de los enemigos del faraón. Cuando Psamético se enteró, reunió al ejército y se lanzó a su persecución. No tardó mucho en darles alcance pero, sabedor del abandono al que los sometió durante tres años, no tomó represalias. Intentó convencerlos para que volviesen recurriendo a los sentimientos: "No podéis abandonar a los dioses ni a vuestros hijos y mujeres". El cabecilla de los rebeldes se acercó al faraón y echándose mano a los genitales le dijo Mientras tenga ésto tendré hijos y mujeres".