¿Quién no se acuerda de 'El Gran Azul', este clásico del cine de los 80 dirigido por Jean Luc Besson? Sentir la inmensidad del oceáno ante los propios ojos es toda una experiencia que este verano puede hacerse realidad con un 'bautismo' submarinista.

El buceo con botella o submarinismo es un deporte en plena expansión; también es una aventura ideal para explorar el mundo de silencio, paz y armonía que se esconde bajo las aguas, a menos que te encuentres con los restos del Titan, algo poco probable porque en estos 'bautismos' no suele descenderse a muchos metros de profundidad. La aventura submarina es apta para todas las edades , incluidos los mayores de 50, pero hay que tener en cuenta algunas cosas.

La pregunta es si es posible aprender a hacer submarinismo pasado el medio siglo. "Sí, pero hay que tener en cuenta algunos límites físicos y que, en líneas generales, se dispone de un resistencia menor que a los 20 años ", responde Jacques Lorient, coach deportivo y submarinista experimentado. Los que apuesten por la experiencia tendrán que seguir rigurosamente las instrucciones de su monitor y respetar lo que se llama el área de seguridad, evitando bajar más de 30 o 50 metros. "También hay que evitar los descensos rápidos para que los tímpanos, uno de los órganos que más sienten la presión del agua, no sufran", explica Lorient.

Tanto a edades tempranas como maduras, el 'sensor' que mide la temperatura corporal no detecta bien ni el exceso de calor ni el de frío. En el caso del buceo, el riesgo de hipotermia existe. "Por esta razón, hay que adaptar la práctica a la estación del año , la temperatura de las aguas y la profundidad a la que queramos zambullirnos", señala Jacques Lorient.

El médico recomendará o no hacer la práctica según la condición física, si se es un enfermo crónico o se toma alguna medicación de manera habitual. Los fármacos para bajar la tensión, por ejemplo, estarían contraindicados para la inmersión. En cualquier caso, aun con un dictamen médico favorable, siempre hay que estar atento en las inmersiones. "Escuchar al cuerpo es fundamental", insiste Lorient: "Si no nos sentimos bien o no tenemos ganas de bucear, es mejor dejarlo para otro día. Y siempre hay que bajar bien hidratados, ya que en inmersión de una sola hora se puede perder hasta un litro de agua", señala este experto.