Vida y excesos del señor Hogan: la leyenda de la lucha libre llega a los 70 más 'tranquilo' que nunca

Hay un episodio de Muchacha Nui, en el que el Hulk Hogan, interpretado por Joaquín Reyes con acento de Cuenca, se entera de que la lucha libre que practica en la WWE es falsa. "Y estos cabronazos no me decían nada, seguro que se partían el ojete a mi costa ¡Menudo disgusto!". Y tal vez no ocurrió como en el hilarante sketch, pero lo cierto es que hubo un momento, hace poco menos de un año, en que el célebre luchador tuvo un momento epifánico que lo llevó a dejar el alcohol: “He bebido mucho porque luché durante unos 40 años y esos tipos toman cerveza a menudo. Pero hace unos siete meses decidí no beber más alcohol. Estaba en una fiesta de Nochevieja y vi un montón de cosas que no aprobaba ni me gustaban. Me vi a mí mismo en este entorno y dije: ‘¿Sabes qué? No sé cómo llegué aquí, pero se acabó”, ha asegurado en una entrevista con la revista 'Muscle and Health'.