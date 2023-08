Rubiales embiste contra el "falso feminismo" y no dimite: ¿cuándo un directivo debería saber que está de más?

Luis Rubiales ha optado por la huida hacia adelante disparando contra todos. Cuando parecía que, aunque fuese a regañadientes, terminaría dejando la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) forzado por la presión social e institucional tras el escándalo protagonizado en la final del Mundial de Fútbol femenino, ha decidido enrocarse con contundencia: "No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Iré hasta el final”. El mandatario se considera víctima de "un asesinato social" de lo que llama "falso feminismo" por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, que sigue calificando como "un piquito (...) espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".