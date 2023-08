Ahora que comienza una nueva edición de la Vuelta ciclista a España y que has vuelto de tus vacaciones con algún kilo de más, quizás hayas pensado que coger la bici podría ser una buena manera de ponerte en forma . En ese caso, debes saber que no podría ser una decisión más acertada. La bicicleta es una actividad perfecta para los mayores de 50 años. Y nunca es tarde para empezar con ella, ya que pedalear (también en estática) es un ejercicio aeróbico de bajo impacto que te mantiene fuerte, flexible y en un peso saludable.

No olvidemos tampoco que, además de una manera de mantenerse físicamente activos, la bicicleta es una alternativa de transporte cada vez más segura gracias a los muchos carriles que hay en las ciudades españolas y, sobre todo, puede llegar a convertirse en una pasión realmente adictiva. Bicihack , especialistas en el análisis de compra de bicicletas, nos ayuda a detallar los beneficios que el ciclismo puede aporta r a la salud .

En primer lugar, mejora la salud cardiovascular y pulmonar. El pedaleo constante fortalece el corazón y los pulmones, mejorando la circulación sanguínea y la capacidad pulmonar. Practicar ciclismo de forma regular puede reducir hasta en un 50% el riesgo de enfermedad cardiovascular, según un estudio de la Universidad de Utrecht, The effects of cycling on health,