Él descubrió el Hatha Yoga en el año 2004 , en Venezuela, gracias a un amigo que compartía su pasión por el patinaje. "Me comentó que él junto realizaba junto a su madre una actividad que seguro me ayudaría a mejorar mi flexibilidad y la ejecución técnica de los trucos a la hora de patinar" . Durante una época, fue una afición más, pero a raíz de su participación en un proyecto de impacto social para niños en riesgo de exclusión social decidió emigrar para dedicar su vida al yoga.

El yoga permite invalidar algunas creencias que damos por universales. La principal tiene que ver con la flexibilidad. "No por ser hombre -advierte este maestro- se es poco flexible siempre. No generalizaría porque depende de lo que cada uno haya trabajado con su cuerpo". Ahora bien, supongamos que sí lo eres. ¿Deberías desistir o prepararte previamente? David nos responde con otras preguntas: "¿No se hace natación para mejorar tu nado? ¿O carreras para mejorar tu resistencia? Al yoga no se llega teniendo o buscando la práctica perfecta. Empiezas como tú eres en ese momento y lo que te aseguro es que después de cierto tiempo redescubres un universo de posibilidades y capacidades que antes no conocías de ti mismo". Garantiza que quien lo prueba se sorprende de lo fuerte y flexible que puede llegar a ser.