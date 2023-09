Pickleball, el nuevo pádel que llega para arrasar: "Un jugador de 50 puede ganar a uno de 20 sin problema"

Aquellas partidas a ese novedoso juego no habrían pasado de anecdóticas o familiares si no fuera porque sólo 10 años después ya se estaban disputando torneos oficiales en Estados Unidos y ahora, casi seis décadas más tarde, con más de millones las personas que lo practican de forma federada en el país americano.

En España el pickelball ya empieza a estar en boca de muchos y sus usuarios se cuentan por miles (de momento no hay un censo oficial), algo que no se le ha escapado a Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, de la que desde hace sólo unos días depende ya el pickleball. “Es un deporte de raqueta con un crecimiento espectacular en España y Europa”, asegura el propio Díaz.

El pickleball tiene una ventaja competitiva respecto a otros deportes y es que el rango de edad para practicarlo, como hemos visto, es muy amplio, ya que no es un deporte exigente a nivel físico. “Mucha gente deja de hacer deporte con 50 ó 55 años porque no puede mantener el ritmo de una clase o de un partido. Sin embargo, en el pickleball no pasa eso. Te abre un mundo nuevo porque no es exigente ni lesivo. A la gente que le gusta el deporte pero ya ha cumplido, por ejemplo, los 50 le encanta el pickleball”, asegura Hernando, que da forma a sus explicaciones con un ejemplo de lo más ilustrativo.