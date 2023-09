Antonio Lobato y su transformación física a los 58: "La escalada es superadicitiva"

En una entrevista con Men’sHealth el periodista ha contado cómo ha conseguido estar más en forma que nunca a los 58 años. Él mismo admite que, hace años su vida era muy desorganizada. “Comía fatal, no tenía tiempo para entrenar , la mitad del tiempo estaba fuera de España, no podía ir al gimnasio, montaba un poco en bici cuando volvía, pero era un desastre”, reconoce.

View this post on Instagram

El punto de inflexión no le llegó por su salud, sino por ver como pasaba gran parte del año viajando por trabajo sin hacer ningún tipo de deporte. “Me propuse meter unas zapatillas en la maleta y correr al menos tres días . Era un reto porque cuando terminas de currar 11 horas y todos se quieren ir al hotel, yo me iba a correr. Al final salían conmigo ingenieros, mecánicos, periodistas…”, recuerda.

Pero no todo es deporte y él mismo reconoce que no siempre ha priorizado el tener una alimentación saludable porque, por su trabajo, comía cuando podía. “Hubo un tiempo en que estaba al límite de estrés y no comía nada, solo me alimentaba de Reb Bull, ni agua. Y no comía. Y luego a correr. Y luego en el hotel cenaba como lima, estaba muerto de hambre y comía de forma compulsiva”, afirma el periodista.