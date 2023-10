Pese a sus beneficios y ayuda, especialmente en personas con más dificultades de movilidad, mayores o con más peso, no siempre son del todo necesarios. En terrenos planos, si este no tiene ninguna complicación, como que sea resbaladizo, no habría que llevarlos, así como en senderos fáciles o cortos. Sin embargo, nunca sabes cómo te vas a encontrar el terreno, así que lo mejor es llevarlos siempre entre tu equipamiento, que no será complicado si los eliges plegables.