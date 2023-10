La Romareda, en Zaragoza, no cumple los requisitos exigidos, pero la confirmación de España como cita mundialista le abre las puertas a una posible restauración del estadio de cara a 2030. Las sedes gallegas son las que lo tienen más difícil y en todo caso parece ser que se escogería o Riazor o Balaídos, pero no las dos. La Rosaleda de Málaga, que debe mejorar en aforo y accesos, peleará sus opciones hasta el final y El Molinón necesitaría de una obra que por el momento no tiene financiación. Son una incógnita el Estadio de Gran Canaria y la Nueva Condomina murciana. Los estadios que pasen el examen de la FIFA se conocerán el próximo año.