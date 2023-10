Por eso, al hablar de sí mismo dice que no le gusta hacerlo siguiendo un recorrido cronológico de sus campeonatos o récords, sino reflexionando sobre cómo ha ido situándose en el mundo, simbólica y literalmente. Siempre le apasionó el mar, la fauna marina y la posibilidad de sumergirse a gran profundidad, pero fue en Egipto el lugar donde entendió el verdadero sentido de la apnea. "En Dahab, una cueva vertical sumergida que crea desde la superficie la impresión de un agujero negro en las profundidades, descubrí la apnea como forma de vida. Fui allí en 2008, con una mentalidad similar a la de ciertos escaladores en sitios míticos. No como un número, sino en el sentido más pleno y amplio y con una visión del éxito amplia, aprendiendo con los mejores, siguiendo mi instinto y disfrutando del proceso".

Lo entiende como una filosofía, "una manera de entender la vida y no un deporte de competición. No tengo esa idea egocéntrica de conseguir un récord a costa de cualquier cosa. Si uso la competición, es para probarme y entrenar en las mejores condiciones, como una forma de vivir y una oportunidad de viajar a sitios increíbles. Esta forma de entenderla implica el disfrute de otros ámbitos. Suelo ser bueno en el manejo de la disciplina extrema y, también, la diversión extrema. Y soy capaz de hacer excepciones dentro de ambas".

En el epílogo de su libro, Lorenzo advierte que podría haber llamado a ese capítulo final 'El eterno perdedor' por haber escogido la narración de una competición que no le dio el récord mundial, pero sí le sirve como síntesis de lo que es él, lo que significa la apnea y su aplicación en la vida individual o laboral. "Ese oro que se me escapó no tiene nada que ver con el verdadero éxito. El oro me lo dan las profundidades, disfrutar del proceso y de la apnea como visión de vida. No pasa nada si no se consigue el récord, el viaje es lo interesante".