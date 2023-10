Lisarri, que es bombero en Burguete, un pueblecito pequeño al lado de Roncesvalles, gestiona la Federación de forma altruista, pero no negocia ni una sola gota de sudor para sacar adelante al deporte que le apasiona: “Para nuestra Federación el crecimiento no es opcional, es imprescindible. Yo, por ejemplo, de la Federación no gano ni un solo euro. Es puro altruismo. El trabajo ahora me permite poder hacerlo, pero es muy complicado y las cosas tienen que cambiar porque ahora mismo, si no ganas, pierdes”.