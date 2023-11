Joe Arlauckas, una vida de basket, depresión y renacimiento: "Me hospitalizaron 8 días por beber y al salir me fui a emborrachar"

Arlauckas, de 58 años, vive en Madrid, es embajador de la Euroliga, regenta un gimnasio y dirige un exitoso podcast, The Crossover. Aunque en los 80, cuando era adolescente, no soñaba con convertirse en una leyenda del basket. Lo que le gustaba de verdad era el beisbol . Pero el destino le acabó llevando por otros derroteros. En la Universidad de Niagara comenzó a ganarse una reputación de animal nocturno muy aficionado a las bebidas espirituosas. "Somos muy gilipollas a esa edad. Tenía un problema gástrico de tanto beber. (...) Me ingresaron siete u ocho días. Perdí 18 kilos y ¿sabes lo que aprendí? Nada. Lo primero que hice cuando me dieron el alta fue irme de megafiesta y emborracharme ", rememora sobre sus días más salvajes.

En el año 2000 se retiró y regresó a EEUU. No le fue bien. "Quería ser un hombre de negocios sin tener ni puta idea y me fue mal. Mi matrimonio se jodió, echaba de menos las fotos y el reconocimiento que antes me molestaban y pasé una depresión muy fuerte. Perdí el dinero, las ganas, la fuerza... Fue como si me hubieran quitado toda la testosterona de golpe", recuerda. Necesitó mucha ayuda psicológica para salir de ese infierno, pero lo logró, aunque aún no sabe muy bien cómo: "La respuesta a cómo salí de la depresión es la misma que cuando me preguntan cómo llegué a ser tan bueno al baloncesto: no tengo ni puta idea. Lo que sí sé es que tengo mucha suerte, porque muy fácilmente podría haber acabado de una manera mucho más trágica".