El uso de la bicicleta está en auge tanto en España como en Europa. Y lo está, al menos en España, a pesar de y no gracias a lo que desde las instituciones están haciendo para que los ciudadanos aprovechen este medio de transporte con asiduidad. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué necesitamos para que deje de ser una idea y se convierta en una realidad? ¿Estamos muy lejos?

No es una cuestión de colores políticos. Eso también lo tiene claro: “ El juego político hace que la movilidad ciclista tenga diferentes compañeros de cama según dónde te encuentres . A nivel nacional el único partido que ha apostado por la movilidad en bicicleta es Unidas Podemos, pero esto se mueve más en el ámbito local”.

Carlos es optimista en lo que se refiere a la parte de los ciudadanos: “Veo una parte esperanzadora en España porque está aumentando la cuota modal de la bicicleta y están aumentando las cifras de ventas de bicicletas. Sin embargo, los vaivenes políticos afectan directamente a la movilidad sobre todo a nivel local, que es donde descansa la mayor parte del impulso para el cambio. Hay un impulso de cambio en la gente que no se puede consumar sin que haya un cambio en las ciudades que debe ser impulsado por los políticos ”.

Carlos apunta al norte en busca de referencias. “El paraíso ciclista está en el norte de Europa porque ellos han hecho el camino en el que estamos nosotros, pero empezaron mucho antes y consiguieron revertir la situación pacificando las ciudades, devolviendo espacio para caminar, generando infraestructuras segregadas para las bicis, disminuyendo la velocidad en las vías urbanas, generando espacios de protección, redistribuyendo el tráfico legítimo… La calle se debe vivir de otra manera y eso no debería ser traumático”, explica.

Ni siquiera la climatología propia de aquellas latitudes es una excusa allí para el uso de la bici. “Las cuestiones que aducimos a veces para no usar más la bici son disculpas nada más. El frío, el calor, el sudor o la lluvia son frenos psicológicos y la prueba es cómo en Suecia, Dinamarca o Noruega, donde el clima es mucho más extremo, el uso de la bicicleta triplica el de España, donde tenemos un clima perfecto para este medio de transporte”.

No todo es negativo en nuestro país. Hay brotes verdes en ciudades como Valencia, Sevilla o Barcelona, que han dado “pasos adelante muy interesantes”. También Madrid, aunque “se quedó atascada y no fue contundente porque no hicieron nada por reducir el tráfico motorizado”. Sin embargo, haría falta “crear y consolidar un sistema de ciclocarriles con un sistema de autopistas ciclistas en las ciudades”.