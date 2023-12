Uno piensa que está en buena forma física hasta que tiene que correr para llegar a tiempo al teatro, agacharse y encontrar el móvil que se ha caído debajo de la estantería o meter medio cuerpo en el friegaplatos para limpiar los filtros. ¿Qué me pasa que me ahogo? ¿Qué sucede que no alcanzo? ¡Tengo que llamar al operario para que solucione lo del friegaplatos! No debemos olvidar que el ejercicio físico es un gran aliado de la edad.