Por fin ha llegado la nieve a las estaciones españolas. Las pistas lucen impecables después de una Navidad bajo mínimos y los esquiadores están deseosos de catar todo ese oro blanco caído del cielo. Quien más, quien menos tiene claras sus limitaciones por edad, estado de forma o lesiones pasadas, pero ahora tanto los que están en perfecto estado de revista como los que no lo están tienen una nueva herramienta de la que echar mano para disfrutar de su pasión con menos esfuerzo y, por lo tanto, menos cansancio. Óptimo si tienes alguna lesión de rodilla que te de temor revivir o notas que te cansas mucho a partir de cierta edad.

La aventura comenzó hace ya algo más de un lustro. “ Entre los años 2018 y 2019 comenzamos a desarrollar el exoesqueleto y lo presentamos justo antes de que empezase el año 2020, pero llegó la pandemia y nos obligó a parar todo. El diseño del equipo y el desarrollo lo hizo Gálder Fernández, pero con la cuarentena no pudimos continuar hasta ahora, que hemos retomado el proyecto comercial con las miras puestas en esta temporada y, sobre todo, en la próxima”, nos cuenta Carlos.

¿Y esto, a nivel físico, en qué se traduce? “Tienes una recuperación mucho mejor, te cansas mucho menos porque haces menos esfuerzo o, haciendo un esfuerzo similar, lo aprovechas más para poder ir más fuerte, más rápido y con mayor control. A mí me gusta compararlo con la bici eléctrica en todos los sentidos”.

Xnowers fue concebido desde su origen pensando en un target muy claro: “El público al que está orientado sobre todo es gente que está sobre los 50 años, que, quiera o no, ha ido perdiendo ciertas capacidades y perdiendo control sobre todo con el paso de las horas esquiando. La idea pasa por disfrutar más del esquí y durante más tiempo, sin acabar agotado y con dolores tengas la edad que tengas”.

En Levier tenían muy claro también que hay un núcleo importante de esquiadores que no llega en la mejor forma posible a ‘su semana de esquí’ con independencia de la edad. “También pensamos en la población que no puede estar todo el día entrenando fuera de temporada y no está con la forma suficiente. Cuando eres más joven lo suples con la energía que tienes, pero para los que rondamos los 50 es una ayuda perfecta para aguantar y disfrutar más del esquí… y poder seguir a nuestros hijos”, apunta Carlos.