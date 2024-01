Bici en sauna y entrenador personal: el secreto de Carlos Sainz para ganar su cuarto Dakar a los 61

Corría el año 2005 cuando Carlos Sainz anunció su fichaje por Volkswagen. Su objetivo no era otro que correr el Dakar y, por qué no, ganarlo algún día. Hoy, 19 de enero de 2024, a los mandos de un Audi y con 61 años en su DNI, el piloto madrileño ha alzado al cielo su cuarto Touareg , un hito a la altura de solo un puñado de pilotos en la historia del mítico rally.

El secreto del éxito del madrileño, en cualquier caso, no sólo está en sus manos y en su pericia al volante . Obviamente, eso una parte importante para conquistar este tipo de desafíos, pero hay otro factor igual de trascendental o incluso, en ocasiones, más. Se trata del físico, un apartado que Carlos cuida hasta el extremo para conseguir que la edad no sea un problema a la hora de competir con pilotos mucho más jóvenes que él.

Carlos tiene muy claro lo importante que es el estado de forma para un piloto. Siempre ha sido consciente de ello, pero la experiencia en la élite no ha hecho más que confirmárselo: “La preparación física es algo muy importante en el automovilismo aunque la gente piense que no porque vas conduciendo. Un tramo del Dakar que puede durar de tres a cinco horas te puede llevar, como mínimo, a 135 pulsaciones, con picos de 165, y mantener eso no es fácil. Llevo muchos años con mi preparador físico. Después de mi primer Dakar me di cuenta de que lo necesitaba, que era mejor sufrir más en casa con él y menos allí en el rally”, asegura Sainz.