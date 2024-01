"Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para verte convertido en un villano", era una de las frases más célebres de 'El Caballero Oscuro'. Rafa Nadal no es Batman, pero sí lo más parecido a un superhéroe que ha dado el deporte español. Una leyenda viva que ha ganado 22 títulos de Grand Slam , muchos de ellos apelando a la épica más desatada, capaz de ganar finales incluso con un pie anestesiado, pero también admirado por su comportamiento intachable en la pista, incansable espíritu de lucha y sacrificio , deportividad, carácter cabal y talante solidario . El tipo con el que (casi) todos los españoles querían irse de cañas. Por eso mismo causa más estupor su decisión de aceptar ser embajador de la Federación de tenis de Arabia Saudí , un régimen que desprecia la libertad de expresión y que no respeta los derechos humanos. La pregunta flota en el ambiente: ¿Qué necesidad había de comprometer así una reputación duramente ganada a base de sangre, sudor y lágrimas?

Las reacciones, especialmente en redes sociales, no se han hecho esperar. Desde quienes no entienden cómo el manacorense ha aceptado asociar su imagen a semejante régimen extremista, hasta aquellos que encuentran en esta decisión la constatación de las dudas que ya les generaba el aura inmaculado del ídolo. Algunos lo justifican defendiendo que los niños y niñas saudíes con los que va a trabajar no tienen culpa de nada. Al fin y al cabo Nadal no es más que otro eslabón en la la estrategia del país árabe de convertir el deporte en una herramienta geopolítica.