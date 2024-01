Con 62 años y no cuelga las botas: Robert Carmona, el futbolista más longevo del mundo

Aunque Carmona está ahora mismo en Uruguay recuperándose de una lesión, entre sus planes está volver a los terrenos de juego cuanto antes. La retirada sigue sin pasar por su cabeza. " Vivo como el primer día . Me siento joven, me levanto cada día con la ilusión de que me va a contratar un club. Es mi trabajo, mi vida ", contaba en una entrevista con 'Sport'.

View this post on Instagram

Para Carmona, los jugadores de hoy no se centran en lo verdaderamente importante. "Los vestuarios de ahora son calamitosos, paupérrimos. Entran con música, se cortan las medias, cortan las camisetas, se afeitan, se peinan... Yo me voy, me cambio solo en el baño. Aparte pido que apaguen la radio. Algunos lo hacen y otros no. Si no lo hacen, me voy". Los jóvenes tienen la mente en otras cosas", contaba en 'Marca'.