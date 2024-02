Volver a correr a los 50: “Comprar unas zapatillas baratas y lanzarse a la calle es un error, hay que educarse”

Correr a los 50 no debería ser un reto sino una actividad más al alcance de la inmensa mayoría de la población. Pero disfrutar de ese ejercicio en ese momento de nuestras vidas depende mucho del modo en qué lo practiquemos: “La carrera no es más que una especialización en todas las capacidades físicas que como seres humanos tenemos, pero es importante complementarlo con entrenamiento de fuerza, con entrenamiento de movilidad, con aprender correctamente la técnica de carrera… Eso va a hacer que su cuerpo esté preparado”, apunta Ana.

La educación, en este sentido, se antoja clave para evitar molestias y lesiones o para saber sobrellevarlas. “Debemos informarnos y educarnos porque yo me he dado cuenta de que muchas de las lesiones que aparecen o muchos de los problemas de salud que llegan a esta edad son falta de educación, simplemente. No nos han educado sobre nuestro cuerpo, sobre lo que son las agujetas, sobre lo que son las sensaciones normales que debemos sentir cuando entrenamos y cuando no entrenamos, qué es el dolor o qué es una simple molestia”.