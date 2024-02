Tener 83 y aparentar 70: la dieta de un neurocirujano para seguir haciendo triatlones

El tiempo pasa por todos y va haciendo mella en el cuerpo de una forma u otra. Eso está claro, pero lo que marca la diferencia suele ser la genética y los hábitos que se han tenido a lo largo de la vida y que repercuten directamente sobre la salud del organismo. Siempre existen formas de desafiar el paso del tiempo, que es lo que ha hecho el neurocirujano Joseph Maroon, que a sus 83 años sigue siendo un triatleta de éxito . Y eso que el deporte no fue una prioridad para él hasta que entró en la madurez y comenzó a entrenar.

Él mismo reconoce que cuando cumplió 40 lo hizo en mala forma, no solo física, sino también mental, pues perdió a su padre tras un infarto a la vez que se divorciaba. “Había estado tan concentrado en mi trabajo que descuidé el resto de mi vida, incluida mi salud. No estaba en forma, vivía de comida rápida y no hacía ejercicio. Todo eso dio como resultado una profunda depresión”, explica en su página web.