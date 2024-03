Elipdoor, la alternativa al spinning ideal para mayores de 50

A veces cuesta encontrar el deporte que encaje con uno mismo, que nos divierta o nos atraiga. Los ejercicios físicos se pueden hacer muy pesados en caso de no estar motivados para ir al gimnasio y siempre puede existir cualquier excusa para abandonar: nos cansa correr en una cinta, estamos hartos de pedalear sobre una bicicleta que no se mueve o no encontramos el sentido a levantar pesas. Por suerte, las cosas han cambiado y hay un puñado de nuevas tendencias deportivas que han llegado para quedarse y lograr que todo el mundo encuentre su hueco en el gimnasio.