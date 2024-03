Si te cuesta realizar entrenamientos , te da ansiedad ir al gimnasio o te estresas llevando la cuenta de los minutos que corres, seguramente no tienes una buena relación con el deporte. Pero eso no significa que debas olvidarte de hacer ejercicio, sino replantearte la forma de hacerlo .

La tendencia del cozy cardio, o cardio acogedor, consiste en hacer ejercicio de forma relajante y agradable . El ejercicio no tiene por qué ser aburrido y agotador para ser efectivo, y esta técnica lo demuestra. Lo primero que considera es que no pienses en el ejercicio como una manera de alcanzar un peso específico, sino de mantenerte saludable y tener una mejor relación con tu cuerpo. La idea es que el ejercicio se convierta en una actividad agradable , en vez de una rutina estricta que tienes más posibilidades de abandonar.

El concepto fue promovido por la influencer Hope Zuckerbrow y básicamente consiste en hacer ejercicio rodeado de un ambiente lo más ameno posible . Muchas veces la principal dificultad para sostener las rutinas es que son muy exigentes o en lugares donde no todas las personas se sienten desinhibidas. Por eso, Hope comparte su manera de ejercitarse : antes de subir a la cinta prende velas aromáticas, enciende luces tenues y comienza el ejercicio mientras ve películas en la televisión e incluso bebe su café con proteínas.

Según la Organización Mundial de la salud, los adultos necesitan al menos 150 minutos de ejercicio a la semana . Hacer ejercicio de leve impacto es mejor que no hacerlo en absoluto, pero los expertos coinciden en que la meta es abrir la puerta a realizar actividad de mayor impacto.

No hay una sola técnica para hacer cozy cardio , pues todo depende de lo que a cada uno le guste y le haga sentir cómodo. Se puede hacer ejercicio en privado o acompañado, se puede adaptar un sitio de casa para los entrenamientos, no necesitas usar ropa ajustada ni peinarte de una manera específica. Es más, puedes hacer ejercicio con la ropa que usas para estar en casa, ya que nadie te está viendo.

Se puede empezar por una caminata de al menos 20 minutos. Este cardio cómodo permite que personas que no están acostumbrados a hacer ejercicio de alto impacto puedan empezar a desarrollar el hábito . Este fue el caso de Hope, quien contó en uno de sus videos, que había seguido un plan de entrenamiento intensivo para perder peso, pero los resultados no habían sido consistentes a largo plazo.

"El ejercicio ya no era divertido, y solo me movía para perder peso, no para sentirme bien o estar sana. Quería poner en marcha la alegría cuando se trataba de movimiento", expresó Zuckerbrow. Ella ha decidido volverlo todo un ritual, prendiendo velas y preparándose su bebida favorita antes de empezar.