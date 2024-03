Roger Federer, dos años después de jubilarse: “No echo de menos el tenis, me siento realmente en paz”

Hoy, lejos de quedarse en lo que él mismo llama "la estrecha mente del tenis", el campeón suizo parece disfrutar de lo lindo de una socialización distinta, alejada del vértigo de los circuitos y la extenuante disciplina deportiva . “Salir, conocer gente y hacer cosas diferentes me resulta muy atractivo, aunque antes me daban pavor las alfombras rojas y las charlas triviales y esas cosas” le decía esta misma semana a GQ en la entrevista más amplia que ha concedido desde su retirada.

Si hay algo que define las sensaciones de Federer ahora mismo eso sería: alivio. No solo por el hecho de liberarse de la presión de los grand slam sino porque en los últimos meses lo estaba pasando fatal con la rodilla. Hoy e deportista vuelve a sonreír, aunque no puede evitar recordar lo emocional que fue todo el momento de la despedida. "Porque algo que siempre ha estado contigo se ha ido y no volverá jamás, no puedes recuperarlo por mucho que lo desees. El tren ha abandonado la estación. Y está bien así, quiero que sea así, pero por supuesto no puedes pensar de de un día para otro que no hay problema, que todo será fácil."