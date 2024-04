“En mi mente la opción de fallar no existía”, explicaba a Uppers en una entrevista cuando se cumplió el treinta aniversario de aquellos Juegos. El jugador de baloncesto Juan Antonio San Epifanio, Epi, fue quien le pasó al arquero la llama. En ese momento Rebollo solo tenía 12 segundos para girarse y situarse, tensar perfectamente el arco, apuntar, y disparar al pebetero olímpico, que se encontraba a 67 metros de altura.

Rebollo tenía tres medallas olímpicas cuando le propusieron ser el arquero de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. “Imaginé que para esas cosas había que ser un deportista alto, guapo y con el cuerpo escultural. Yo era joven y no me faltaba atractivo, pero supuse que mi discapacidad sería un raso desfavorable a la hora de decidir. Por eso la propuesta me sonó rara, casi a vacile”, nos confesó el deportista, que desde pequeño padece poliomelitis, lo que le provocó una atrofia muscular en las piernas.