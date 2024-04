El mayor, Miguel, está a punto de cumplir treinta años, y de los tres hijos es el único que ha intentado seguir los pasos de su progenitor. En 2013 fue campeón de Navarra júnior de ruta y contrarreloj y, entre 2014 y 2016, formó parte del equipo Caja Rural-RGA. Sin embargo se bajó de la bicicleta para emprender negocios relacionados con ella. "El ciclismo profesional no era para mí, no tenía piernas. Eso no se hereda”, dijo en cierta ocasión. Pasó a trabajar en la Rahpa Store de Palma de Mallorca, establecimiento de una prestigiosa marca de ropa ciclista británica, y también organizaba salidas en bicicleta por la isla con grupos de turistas. Hoy tiene una tienda de bicicletas y la representación de la marca taiwanesa Giant en la isla balear.