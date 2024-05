La menopausia constituye un periodo de vulnerabilidad extrema en el que, además, también concurren otras amenazas que tienen que ver con la memoria y el deterioro cognitivo. Algunos estudios (Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study). subrayan que el deporte permite prevenir este deterioro, una patología que va colándose en el día a día sin que apenas nos demos cuenta.