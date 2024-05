El motivo por el que Lenny Kravitz va en pantalón de cuero al gimnasio: "Sé lo que hago"

Tras su vídeo viral levantando pesas vestido con pantalones de cuero, botas y gafas de sol, Kravitz ha dicho por qué va así al gimnasio

El artista es muy constante con sus entrenamientos e intenta no saltarselos nunca

Hace solo unas semanas se viralizó un vídeo de Lenny Kravitz que poco tenía que ver con su faceta musical. Bien es sabido que el artista conserva a sus casi 60 años un cuerpo envidiable con unos músculos fibrados y un six pack que fácil de conseguir no es. Pero con lo que sorprendió el cantante fue haciendo abdominales con pesas luciendo botas, pantalones de cuero, gafas de sol y camisilla, que más que al gimnasio parecía que iba a dar un concierto. Desde entonces no son pocos los que se preguntan por qué el artista va así al gimnasio y él mismo ha dado la respuesta.

No le incomoda

Al parecer Kravitz no tenía ni idea de que su entrenamiento se hubiese vuelto viral, pero no ha dudado en contar la razón de ese estilismo durante una entrevista con Variety. Según el actor, siempre que no vaya a hacer cardio, va a entrenar en pantalones vaqueros o de cuero y con botas.

Pero los días de cardio, que sabe que va a sudar la gota gorda, la ropa cambia. “Si estoy haciendo cardio uso sudaderas porque sudo por todos lados, pero si levanto pesas no sudo tanto”, así que no le da tanta importancia a su vestimenta.

Según cuenta, muchas veces va al gimnasio directamente de algún lugar, por lo que prefiere irse directamente a entrenar y así no tiene que cambiarse. “Vengo de algún lugar o voy a otro sitio, no me importa. Llego, tengo 45 minutos, entreno y me voy corriendo”, explica el cantante.

Sus entrenamientos son sagrados

“No lo hago por nada especial”, resalta, “ni para ser diferente. Solo es que llego así de la calle. Sé lo que estoy haciendo y mi entrenador también. Conozco mi cuerpo, lo que hace y lo que puede hacer y cómo se siente y todo está bien”, cuenta sobre sus rutinas de entrenamiento, que intenta no saltarse nunca.

“Entrené con deportistas de élite, con jugadores de fútbol americano, estrellas de la NFL y de la NBA, con luchadores y boxeadores… He jugado con todos ellos, no daré nombres, pero son personas que conocerías y te dirán que entreno muy en serio”, subraya.