Rafa Nadal está en la última temporada de su larga y exitosa trayectoria como tenista profesional , pero puede que no cuelgue la raqueta, o al menos es posible que la cambie por una de pádel . El de Manacor ya tiene en mente nuevos proyectos y uno de ellos pasa por apostar desde su 'Rafa Nadal Academy' de Manacor por el que ya es el segundo deporte más practicado en nuestro país.

Su academia no solo ha incluido un programa de entrenamiento de pádel para jóvenes y adultos con 10 pistas exteriores y siete pistas cubiertas, sino que ha impulsado un nuevo circuito para aficionados, el Rafa Nadal Academy Tour by The Adecco Tour, que recorrerá siete localidades de nuestro país este verano.