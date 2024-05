Zlatan Ibrahimovic, más allá del fútbol: su difícil infancia y su camino a la gloria

Ibrahimovic nació el 3 de octubre de 1981 en Rosegard, un pueblo pequeño de Malmö, Suecia, de padre bosnio y madre croata que no estaban felizmente casados, que se separaron cuando el sueco apenas tenía dos años a causa de los serios problemas de adicción al alcohol de su padre Sefik. Su lucha por salir adelante en la vida ha sido ardua desde el minuto uno en el que nació. “Fui un niño que siempre ha sufrido” , reveló Zlatan Ibrahimovic sobre sus inicios. “Nada más nacer, la enfermera me dejó caer desde un metro de altura. Sufrí toda mi vida”.

Fue víctima de bullyng durante su etapa escolar. “ En la escuela yo era el diferente: los demás eran rubios de ojos claros y nariz fina, yo moreno, con nariz grande. Hablaba de manera diferente a ellos, me movía de manera diferente a ellos. Los padres de mis compañeros de clase solicitaron que me expulsaran . Siempre me han odiado”, contó. Al mismo tiempo, habló de sus orígenes: “Soy sueco, pero también soy una mezcla: mi madre es croata y católica, mi padre es bosnio y musulmán”, asegura el jugador en su autobiografía “Adrenalina”.

“Cuando mi hermana murió en Suecia, no me dejó ir a la morgue. Sin embargo, cuando mi hermano Sapko murió de leucemia, yo fui. Mi hermano me esperaba y dejó de respirar frente a mí. Lo enterramos con el rito musulmán. Papá no derramó una lágrima. Al día siguiente fui al cementerio y lloré desde la mañana hasta la noche, solo”, recordó el jugador durante la presentación de su libro.