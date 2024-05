La vida actual de Miguel Indurain, la leyenda del ciclismo español

Miguel Indurain , el famoso ciclista español , ha llevado una vida muy activa y llena de logros, incluso después de retirarse de las carreras ciclistas. Aunque ya no compite profesionalmente, su pasión por el deporte no ha disminuido. Después de su retirada en 1996, Indurain decidió dedicar su tiempo a diferentes actividades relacionadas con el ciclismo .

Han pasado 26 años desde que el ciclista se bajará del sillín a modo profesional. “Te das cuenta de que el tiempo va pasando muy rápido, pero sin más. Tampoco le he dado importancia. Fue un día importante, porque decidí terminar mi carrera deportiva y fue un paso difícil de dar. A la hora de plantearte la retirada le das vueltas, lo piensas porque quieres acertar con la decisión. Pero en cuanto ves que es lo mejor que puedes hacer, no hay más problemas. Lo pasé peor en los meses previos, porque tenía la incertidumbre de si seguía o no seguía corriendo. Recuerdo que me retiré de la Vuelta, me tomé unos días de vacaciones y luego estuve un tiempo pensando qué hacer con mi carrera deportiva. Pero una vez tomada la decisión no le di más vueltas. Lo del día 2 de enero era decir que se terminaba, ya está”, comentaba el ciclista en una entrevista a Diario de Navarra.