Vuelve la petanca: Dua Lipa o Almodóvar dan vida a un juego que ya no es solo boomer

No existe un juego más asociado a abuelos y jubilados en el parque que la petanca , pero este deporte ya es mucho más que un pasatiempo solo para boomers. La imagen de Dua Lipa en la celebración de su último cumpleaños en Ibiza lanzando las bolas junto a sus amigos y ataviada con un vestido camisero rojo de seda es un paso más en la 'glamourización' de un entretenimiento eminentemente popular que cada vez adoran más firmas y 'celebrities'.

Marcas como Paloma Wool han incorporado este juego en sus desfiles, utilizando una pista de petanca como escenario para presentar sus colecciones. Esta estrategia adoptada por la moda tiene mucho que ver con la revalorización de las actividades al aire libre después de la pandemia del covid. Además, la petanca es una actividad accesible y genuina , cargada de historia, que favorece la experiencia comunitaria y que no requiere tampoco de una indumentaria específica.

No hace falta ascender a las esferas más altas para comprobar la influencia de la petanca en la moda. Las bolas de acero con el texto grabado Not in Paris que la plataforma mediática Highsnobiety lanzó el año pasado junto a Obut solo cuestan 90 euros. Y Reebok se alió con la londinense End Clothing para sacar al mercado una colaboración de zapatillas inspirada en la petanca.