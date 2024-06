El estudio que descubre cómo llegar a los 70 tan en forma como a los 30

El deporte es uno de los grandes pilares de la vida de cualquier persona para mantener una buena salud. No todo es ir al gimnasio, sino mantener una vida activa que mantenga el cuerpo en forma evitando el deterioro físico. Aunque no lo parezca, evitar una vida sedentaria tiene una gran repercusión en el futuro, pudiendo llegar a los 70 con más o menos dolencias o con un físico y unas funciones similares a un joven de 30.

Sobre esto se centró una investigación publicada en el Journal of Applied Physiology , donde los expertos incidieron en la importancia que tiene el deporte y el ejercicio hecho durante toda la vida y su impacto en la mediana edad y la vejez, pudiendo tener grandes beneficios en la forma física de las personas.

De esta manera, pudieron comprobar que los músculos de las personas de 70 años que habían hecho deporte regularmente durante su vida podían llegar a compararse con los de algún joven de 25 o 30 años. Por tanto, no solo tenían unos músculos más preparados que quienes habían llevado una vida más pasiva o sedentaria, sino que su sistema inmune, corazón y cerebro también era más sano .

Aquellos que eran más activos tenían una capacidad aeróbica por debajo de personas jóvenes, pero era un 40% superior a personas de su misma generación que no habían hecho deporte regularmente. No obstante, los propios encargados del estudio sostienen que son necesarias más investigaciones debido a que en este caso no se han tenido en cuenta otros factores que podrían ser determinantes en los resultados, como puede ser la genética, la dieta e incluso la posición social.