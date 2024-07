30 años después: Indurain, Lejarreta y Zulle vuelven a ponerse los maillots con los que fueron dioses de una generación

Llega julio y con él también lo hace puntualmente uno de los mayores clásicos de cada verano: el Tour de Francia. Las sobremesas estivales de nuestra infancia y adolescencia no habrían sido lo mismo de no haber estado acompañadas por las hazañas de Perico Delgado, Miguel Indurain o Marino Lejarreta en las cumbres francesas. Para todos los nostálgicos del ciclismo de los 80 y los 90, más imprevisible, libre y romántico que el actual, los míticos maillots de Banesto, ONCE, CLAS o Seat Orbea regresan en una maravillosa colección retro 'Heritage' de la firma vasca de ropa ciclista Etxeondo.