¿Quién es el jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos? Hace 20 años solo había una respuesta posible. Hoy, sin embargo, hay debate. Que no haya consenso en decidir si Michael Jordan permanece en solitario como el rey indiscutible de la canasta o si LeBron James ha conseguido ponerse a su altura en realidad ya es una pequeña victoria para 'The Chosen One'. Porque objetivamente nadie podía osar compararse de forma realista con 'His Airness' hasta que los continuos récords batidos por el de Ohio empezaron a instalar la duda. La realidad es que hoy por hoy hay argumentos de peso para que la balanza se decante tanto de un lado como del otro.

No, no tuvimos dudas porque aunque 'Magic' es muy querido por nosotros, quizás más que Jordan y Lebron, creemos que la dimensión global, la capacidad de dominar a sus equipos que tuvieron los otros no ha sido igualada. En la faceta comercial tampoco hay dos jugadores que hayan llegado a vender tantas camisetas ni tantas zapatillas. Y no solo eso, han llegado a todos los rincones del mundo, al continente africano por ejemplo, que cuando lo conquistó Jordan no era nada fácil en su momento ser un ídolo allí.