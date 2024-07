Consejos de traumatólogo para iniciarse en el running: "Lo importante es que las articulaciones no sufran"

No hay mayor fuente de bienestar que el deporte ni mejor aliado para ponernos en forma que el verano. La sensación de libertad y de satisfacción es inigualable. Reforzamos el sistema inmune, la musculatura, los huesos… Y cuando creemos que la dicha no puede ser mayor, se escucha el dichoso ¡crack! Una lesión, una fractura, un intenso dolor y … el desencanto. Todo nuestro gozo en un pozo. Lo que ocurrió es muy simple: para salir a correr o practicar un deporte, la intención no basta. Ni siquiera unas deportivas, por muy caras que nos hayan salido. Quien sabe de ello es Gonzalo Mora, traumatólogo de Logroño del grupo Itramed y experto en rodilla, cadera, tobillo y lumbar. Es decir, nuestros puntos más vulnerables. Aclaramos con él cualquier duda.