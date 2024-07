Rock and Roll hasta que el cuerpo aguante: deportistas de más de 45 años en los Juegos Olímpicos

Nunca es tarde para casi nada en la vida, tampoco para participar en unos Juegos Olímpicos, especialmente si se trata de una disciplina en la que el tono físico no sea primordial. Aunque en las olimpiadas es habitual ver competir a adolescentes que aún no han cumplido los 20 años, también es posible ver a quienes acumulan múltiples años de experiencia, porque la dedicación y el talento no tienen fecha de caducidad.