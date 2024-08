Álvaro Martín, bronce en 20 km marcha, y otros olímpicos que también son de pódium en los estudios

Todas las previsiones de la delegación española contaban con la medalla de Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Finalmente el extremeño sumó el segundo metal para nuestro país con un sufrido bronce celebrado con una humildad que ha llamado la atención en redes: "Soy un chico normal, no un superhéroe, de un pueblo de 6.000 habitantes de Extremadura, que he sacado dos carreras universitarias a pesar de no ser un lumbreras y he conseguido medalla olímpica".