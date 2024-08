Mantenerse en forma a partir de los 50 es perfectamente posible, siempre que realicemos los ejercicios correctos. Es inevitable que nuestro cuerpo cambie a medida que envejecemos. Por ejemplo, los brazos empiezan a perder músculo y a estar más flácidos . Pero esto puede revertirse con ejercicios de pesas o practicando yoga , aunque no vale con cualquier postura, sino que hay que practicar las adecuadas para fortalecer nuestras extremidades.

Mantente en esa posición firme como una tabla un mínimo de 30 segundos. La cabeza debe estar alineada con la columna vertebral y la barbilla no debe acercarse al pecho. Vuelve a la posición inicial cuando el cuerpo te lo pida. Suelta aire poco a poco y baja las caderas hasta el suelo. Es importante que no fuerces y no esperar a sentir dolor.