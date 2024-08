Jeffing, la técnica que permite correr sin cansarse y es ideal para los mayores de 50

Según un estudio publicado en 2016 en el Journal of Science and Medicine in Sport, este método incluso podría permitir terminar una maratón casi tan rápido como una carrera continua, ya que disminuye el dolor muscular y la fatiga. Así que aunque no vayas a atreverte a tanto, el Jeffing puede ser la opción ideal para disfrutar del running sin miedo a cansarte demasiado pronto.