Anna Tarrés, de su polémica como seleccionadora española y política a alcanzar el oro entrenando a China

La natación artística española regresó al podio olímpico en París 2024 12 años después ganando un bronce, solo por detrás de las estadounidenses (plata) y las chinas (oro). Ahora queda la rutina de dúo en donde las parejas volverán a luchar por los metales. Y entre todo ello ha vuelto a sonar un nombre, el de Anna Tarrés, ahora entrenadora del equipo chino de natación artística tras haber sido seleccionadora española entre 1997 y 2012, año en el que la Federación Española de Natación la destituyó tras la denuncia de 15 exnadadoras de selección que ponían sobre la mesa.

Su polémica salida del equipo español

Las deportistas denunciaron malas prácticas en los entrenamientos, exponiendo que se enfrentaban a métodos antideportivos y acoso, generando en ellas una gran presión psicológica. “Fuera del agua, gorda. Vete al psicólogo”, “No vengas aquí a hacerte la estrecha si te has follado a todo lo que se mueve”, “No estés tan contenta que los méritos no son tuyos, solo has tenido suerte de llegar en este momento”, o “Esta medalla no te la mereces, no has hecho nada por conseguirla. Es para mi hija, que le hace mucha ilusión”, son algunos de los comentarios que señalaban las exnadadoras sobre lo que supuestamente les decía Tarrés en los entrenamientos.

Tarrés, que fue cesada tres meses antes de finalizar su contrato, sostuvo que todo se trataba de una estrategia del presidente de la Federación para despedirla por rencillas personales. La seleccionadora denunció por despido improcedente y ganó el juicio, siendo indemnizada con 383.000 euros. Estando al frente de la selección española de natación artística, entonces llamada sincronizada, logró cuatro medallas olímpicas y 52 metales en total con la suma de Mundiales y Europeos.

Carbonell y Mengual, blanco de sus críticas

Ona Carbonell ha sido en ocasiones objeto de críticas de Tarrés, al igual que Gemma Mengual. En 2023 Carbonell decía en una entrevista con El País que era innegable el legado de la que fue su entrenadora en el palmarés de la natación española y que había aprendido mucho de ella, “pero no todo fue bueno. Cuando lideras un grupo de mujeres, algunas menores de edad, tienes un control y un poder tan absoluto que debes ir con mucho cuidado. Para mí el método no era el adecuado. Nunca me quejaré de la exigencia, pero he visto a compañeras sufrir y tener problemas de salud mental. Me parece intolerable”.

Gemma Mengual también habló después de la salida de Tarrés, en especial en su regreso al equipo tras ser madre. “Competir me hacía feliz. Encontrarme con una pared no me compensaba. Me hacía estar mal”, dijo en 2013. “No encontré el apoyo que pensaba que encontraría cuando decidí regresar a la piscina” y ello causó su retirada deportiva. “Me lo callé por respeto a mis compañeras”, que estaban preparando los Juegos Olímpicos de Londres, a lo que creía que podría haber llegado perfectamente. “Me tenía muy controlada, le tenía que pedir permiso para todo, yo estaba dentro de la dinámica y lo aceptaba, pero eso no quiere decir que estuviera de acuerdo”, reconoce.

Su carrera hasta entrenar a las chinas

Tras su marcha de la Federación ha seguido ligada a la natación artística. En 2014 la fichó el equipo francés como asesora en rutinas de equipo para montar las coreografías de cara al Mundial de Kazán 2015. Ese mismo año también ejerció de asesora para el equipo ucraniano en rutina de equipo y dúo de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Después de trabajar con las ucranianas empezó a entrenar al dúo chino formado por las hermanas Tinting y Wenwen Jiang, a las que logró colocar como las mejores del país llevándolas al Mundial de Budapest donde ganaron la plata. Con su éxito, entró a formar parte del equipo chino con el que ha logrado el oro en los Juegos Olímpicos de París, metal que esperan repetir en la rutina de dúo estos días.

“En mi trabajo soy una persona muy exigente conmigo misma y con los demás, ya que considero que si te dedicas al deporte de élite es para llegar a lo más alto y eso solo se consigue con trabajo, esfuerzo y sacrificio”, explicó en una entrevista con El Español. En ella también decía que en su vida privada todo era muy distinto. “Me encanta divertirme. Soy muy abierta y sociable y me apasiona viajar y conocer nuevas culturas”.

Su faceta política