El caballo de Marta Ortega, presidenta de Inditex, bronce en los Juegos Olímpicos (pero no con España)

Los Juegos Olímpicos no paran de dejarnos imágenes históricas. El paso de España por París 2024 no está siendo el esperado con medallas casi seguras que no han llegado a materializarse y otras con las que no se contaba que han dado la sorpresa. En estos últimos días de competiciones se completará el medallero en las jornadas en las que nuestro país suele sumar más metales. Medallas como la que indirectamente ha ganado Marta Ortega, hija de Amancio Ortega y presidenta de Inditex.