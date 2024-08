'Hot Girl Walk', el método de moda para mejorar la salud mental caminando

"Era un fastidio y nos sentíamos encerradas", contó Lind en The Washington Post sobre el confinamiento. "Mi madre nos decía a mi hermana y a mí que saliéramos a dar un paseo. Así que lo hicimos y, poco a poco, empecé a sentirme mejor". Así de sencillo. En realidad no hay muchas reglas en esta práctica. Hay que salir a caminar, no importa dónde, cuándo ni cómo. El objetivo es salir del sedentarismo y moverse.