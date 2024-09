La comida y el ejercicio van de la mano. Para hacer ejercicio, es importante cuándo y qué comes. Además, es importante pensar en lo que comes cuando haces ejercicio, pero también tener en cuánto y qué se puede comer después de la rutina deportiva. Atacar la nevera y saciarse a manos llenas puede parecer una buena idea después una dura rutina deportiva, pero esto no es lo que debes hacer en ninguna circunstancia, pues estarás arruinando tus horas de esfuerzo y sacrificio solo por desconocimiento.