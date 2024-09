“Los ejercicios isométricos son tensiones (contracciones) de un músculo o grupo de músculos en particular. Durante los ejercicios isométricos, el músculo no cambia notablemente de longitud. Además, la articulación que participa en el ejercicio no se mueve. Ayudan a mantener la fuerza y también pueden desarrollar la fuerza, pero no de manera eficaz. Se pueden realizar en cualquier lugar,” aseguran desde Mayo Clinic.