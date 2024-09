Kichi no pone pegas al entrenamiento. Lo necesita: “A mí me gusta entrenar todos los días. Me lo pide la cabeza y me lo pide mi cuerpo. Como ya tengo 57 años, mis sesiones no tienen que ser tan largas, pero sí efectivas. Nadie regala nada, somos muy quisquillosos. Investigamos, trabajamos y entrenamos a muerte. Por eso llegan los resultados. Es tu vida, es lo que te gusta. Yo no voy al bar, no voy al cine, no suelo ir a cenar. Soy un colgado, lo sé, pero es lo que me gusta”.