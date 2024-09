David Meca lo ha vuelto a hacer. 25 años después de su fuga de la cárcel de Alcatraz , el popular nadador ha completado de nuevo a los 50 años el reto de recorrer las aguas que separan la legendaria prisión de la bahía de San Francisco . Incluso ha hecho un poco más que la primera vez para nadar 7,9 kilómetros en total en menos de dos horas. Lo que empezó como una apuesta entre amigos ha terminado como una reivindicación de "orgullo personal" porque "creían que con mi edad no estaba en forma y 'no había huevos' a conseguirlo".

Meca es uno de los nadadores más mediáticos de España . A pesar de que, por época, no pudo conseguir ninguna medalla olímpica (su disciplina, la de aguas abiertas, no se incluyó en la lista de deportes olímpicos hasta el Mundial de Londres de 2012), el nadador cuenta con un palmarés envidiable que incluye siete medallas en el Campeonato Mundial de Natación y cuatro medallas en el Campeonato Europeo y puede presumir de haber superado varios retos deportivos de enorme dificultad.

Nacido en Sabadell en 1974, Meca se inició en el mundo de la natación durante su infancia y por recomendación de los médicos, que le aconsejaron practicarlo para combatir sus problemas de asma. Pero aunque su caída en el deporte fue de alguna forma casual (él mismo llegó a admitir que si no hubiera sido diagnosticado con asma probablemente no se hubiese dedicado a la natación), no tardó mucho en destacar.