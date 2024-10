Rebounding, el divertido ejercicio para ganar masa muscular a partir de los 50

A partir de los 50 años el cuerpo comienza a sufrir los primeros síntomas de envejecimiento , nos guste o no. En general, empieza a disminuir nuestra masa ósea y muscular y nuestra capacidad para eliminar sustancias tóxicas. Y en el caso de las mujeres, la llegada de la menopausia altera su cuerpo a nivel hormonal, físico y mental. Por eso hacer deporte es clave para seguir llevando una vida activa y saludable durante más tiempo.

Pero a veces no es fácil dar con ese deporte que nos enganche lo suficiente como para convertirlo en parte de nuestro día a día. Si no disfrutamos con el ejercicio y se convierte más en una especie de peaje o castigo lo más probable es que terminemos abandonándolo más pronto que tarde. Por eso el rebounding es una práctica ideal para la edad madura. No solo son ejercicios perfectos para fortalecer los huesos y conseguir más musculatura, sino que son muy divertidos, dinámicos y adictivos.