Luis y Antonio, creadores del Método Alpha 50, compartieron su experiencia personal para diseñar un programa de entrenamiento específico para mayores de 50, que está cambiando vidas

El éxito del Método Alpha 50 radica en una combinación única de motivación, planificación personalizada y una dieta sin complicaciones, todo respaldado por resultados comprobados

51 años, conductor, tres hernias discales y cero dolor: "El entrenamiento personal me ha cambiado la vida"

¿Es posible estar en la mejor forma de tu vida a los 50 años o más? Para muchos hombres parece una meta inalcanzable. El paso del tiempo, el estrés del trabajo y los compromisos familiares a menudo se traducen en un deterioro físico progresivo. Pero Luis Monteagudo y Antonio Moreno, creadores del Método Alpha 50, tienen una respuesta tan contundente como esperanzadora: sí, es posible, y no solo posible, sino que está al alcance de cualquier persona que decida cambiar.

Su historia y su método han transformado la vida de cientos de hombres, y su enfoque único ha demostrado que los 50 pueden ser solo el comienzo de una vida en plena forma física y mental. Ellos mismos son la prueba de ello.

“Todo empezó hace seis años, aunque Luis y yo nos conocemos desde hace casi 20”, cuenta Antonio, una de las mitades que generaron este proyecto. “Ambos atravesamos momentos muy duros en nuestras vidas, en paralelo, en lugares diferentes. Mientras yo estaba en Marbella, Luis vivía una etapa oscura en Galicia. Cada uno con su depresión”.

Luis no es cualquier entrenador. Ha sido campeón en varias disciplinas atléticas, incluyendo victorias en la Milla de Ares, un tercer puesto en el Campeonato de España de media distancia absoluto y un título de campeón de 800 metros en Galicia. Sin embargo, a pesar de su éxito deportivo, su vida dio un giro inesperado. “A los 42 años estaba como una bestia, pero solo en lo que respecta al atletismo. Luego mi vida cambió radicalmente”, recuerda Luis.

Despido y cambio de vida

El punto de inflexión fue quedarse en la calle después de 25 años en la misma empresa. Eso le llevó a una espiral de hábitos poco saludables. “Como no sabía qué dirección tomar, no se me ocurrió otra cosa que montar un bar nocturno, un agujero. Mi vida cambió completamente en ese momento. Dejé de entrenar, dejé todo lo que era bueno para mí y me dejé absorber por el negocio. Así llegué a los 49 años, cuando me encontré con 27 kilos de más, tomando mis diez cubatas cada día y fumando tres paquetes de tabaco. Me vi tan mal que tuve que tomar una decisión drástica. No podía seguir así, estaba deteriorado”, recuerda.

Llegué a los 49 años con 27 kilos de más, tomando mis diez cubatas cada día y fumándo tres paquetes de tabaco

La transformación de Luis fue drástica. Consciente de que no podía seguir en ese camino, tomó una decisión que cambiaría su vida. “Haber hecho tanto deporte me ayudó no solo a tomar la decisión, sino a dar los primeros pasos con firmeza. Empecé desde cero y sin ningún recurso, no tenía ni 30 euros para pagar un gimnasio. Todo lo que sabía lo puse en práctica con sentido, pero esta vez adaptado a mis casi 50 años y 27 kilos de más”.

Luis se sumergió en un proceso de prueba y error durante un año, trabajando solo con su cuerpo y recuperando lo que él considera que es “una máquina perfecta”. En ese tiempo perdió los primeros 20 kilos y, lo más importante, redescubrió su pasión por el deporte. Ese fue, además, el primer paso para comenzar a dar forma a lo que hoy es el Método Alpha 50. “Nosotros fuimos nuestros primeros clientes”, aseguran.

“El Método lo esbozamos en un bar lúgubre que Luis tenía entonces. Pasábamos horas allí, entre cuatro paredes grises, ideando todo lo que hoy conforma nuestro programa”, recuerda Antonio. “Los primeros vídeos que grabamos eran súper cutres, repetíamos las tomas miles de veces. Usábamos lo que teníamos a mano: un palo de fregona y dos sillas, pero la ilusión nos mantenía”.

El Método lo esbozamos en un bar lúgubre que Luis tenía entonces. Pasábamos horas allí, entre cuatro paredes grises, ideando todo lo que hoy conforma nuestro programa

“El lanzamiento oficial fue el 29 de julio del 2019, justo un año después de encerrarnos en el bar a dar forma al proyecto. Lo dejamos todo para empezar de cero, teníamos sólo 2.000 euros así que si fallábamos, a los 15 días todo se iba al traste”, añade Luis.

Lo que comenzó en un bar nocturno hoy es un método robusto con cientos de clientes y miles de seguidores en redes sociales (260.000 en Instagram). El Método Alpha 50 se centra en tres pilares fundamentales: la motivación, la planificación del entrenamiento y la alimentación. Estos tres componentes están diseñados específicamente para hombres mayores de 50, aunque en realidad han abierto el abanico también a mayores de 40.

Comencemos por la motivación. “Es clave acompañar a las personas y ayudarlas a adquirir la consistencia necesaria”, explica Antonio. “La disciplina es importante para obtener resultados y nosotros estamos ahí para acompañarles en todo el proceso. La motivación está presente al comenzar, pero hay que conseguir mantenerla en el tiempo. Yo he pasado por ello, sé cómo se siente alguien que llega a los 50 con mucho sobrepeso y sin energía. Por eso, siempre digo que sólo tienen que confiar en mí y en el método, que cierren los ojos y sigan mis instrucciones”.

La planificación, segundo pilar, es un rasgo diferencial del Método Alpha 50. “Es un método claro, con ciclos, revisiones y ajustes en función de los avances. No se trata de seguir una rutina sin sentido, sino de adaptar cada paso al nivel y progreso de cada persona. Ellos no deben pensar o cuestionar. Sólo seguir los pasos. Tienes que aprender cómo tienes que comenzar porque no es sólo ponerse a correr, comer lechuga, un poquito de arroz y ya está. Eso no funciona ni con 20 ni con 50”.

Y, por último, la alimentación. Aunque Alpha 50 no implica una dieta estricta, la alimentación es uno de los pilares clave. “Nos desmarcamos de las dietas restrictivas”, afirma Luis. “Simplificamos el proceso para que, con cuatro instrucciones básicas, la gente pueda tener el control de su alimentación sin que sea algo agresivo o difícil de mantener”.

Resultados en analíticas

El éxito del método no sólo se ve en la pérdida de peso o el aumento de la musculatura. Los médicos de muchos de los clientes de Alpha 50 han quedado sorprendidos con los resultados de las analíticas. “Hay hombres que llegan con hipertensión y colesterol elevados, y tras unos meses de seguir el método, ven cómo sus valores mejoran drásticamente. Muchos nos cuentan que sus médicos les reducen las medicaciones, y eso es algo que no tiene precio”.

Uno de los casos más recientes que recuerdan Luis y Antonio es el de un hombre de 56 años que perdió casi 50 kilos en un año. “Llegó con 135 kilos y ahora pesa 88. Todavía le queda camino por recorrer, pero su vida ha cambiado por completo. Eso es lo que buscamos con Alpha 50: transformaciones reales y duraderas”, explica Antonio.

El Método Alpha 50 no solo transforma cuerpos, también cambia vidas. Luis y Antonio hablan con pasión de cómo este proceso tiene un impacto positivo en todos los aspectos de la vida de sus clientes. “No se trata solo de un cambio físico”, comenta Luis. “A nivel anímico, profesional y hasta en las relaciones personales, la mejora es impresionante. Cada vez que alguien te dice que le has cambiado la vida, te emociona”.

Cerca del 80% de los hombres que buscan ayuda con Alpha 50 tienen alrededor de 50 años y al menos 20 kilos de sobrepeso. Luis y Antonio no prometen milagros. “Esto no es magia, pero si estás dispuesto a comprometerte y a seguir el plan, los resultados llegarán. Hemos tenido cerca de 7.000 clientes y muchos de ellos están ahora en la mejor forma de su vida”.

Esto no es magia, pero si estás dispuesto a comprometerte y a seguir el plan, los resultados llegarán

“La gente no viene preocupada por su salud salvo que haya tenido un problema gordo. El que dice que viene por eso, generalmente, miente. Lo que quieren es perder peso, verse mejor, atarse los cordones, dar un paseo con sus hijos, jugar con sus nietos, mejorar en la cama o dar una alegría a su pareja, que ya no le ve igual con tanta panza”, profundiza Antonio.

Segundo país con más sobrepeso

“La hipertensión no duele, a veces ni siquiera sabes que la sufres. Te medicas, pones un parche y listo. Pero no poder ir a dar un paseo por el monte con los amigos sí duele. Eso es lo que la gente llama mejorar la salud cuando viene. Si a la gente le preocupara realmente la salud no seríamos el segundo país de toda Europa con el mayor índice de sobrepeso, no estarían las cafeterías llenas de gente tomando croissants y bocadillos por la mañana”, apunta.

“A la gente le cuesta visualizar que cada vez tenemos más esperanza de vida pero hay que conseguir llegar a esos años con buena calidad de vida y no parcheando con pastillas y sin poder moverte. Los gimnasios están llenos de gente con sobrepeso, todos panzudos porque no tienen un plan que llevar a cabo”, zanja Luis.

Pero no se queda ahí sino que toca un tema delicado pero fundamental: “Para empezar a producir un cambio hay que entrar en un sitio en el que nadie quiere entrar, que es la cocina. Si no entras ahí, da igual que vayas al gimnasio todo el año, no vas cambiar”.

“Mucha gente quiere seguir comiendo igual con la justificación de que hace ejercicio y quema suficientes calorías, pero no es así. Necesitas un plan. Con una hora al día y la alimentación correcta es más que suficiente. La mayor parte de la gente piensa que cuando hacen ejercicio queman más calorías de las que queman y cuando van a la cocina creen que comen menos calorías de las que realmente comen”.

La mayor parte de la gente piensa que cuando hacen ejercicio queman más calorías de las que queman y cuando van a la cocina creen que comen menos calorías de las que realmente comen

Sin embargo, el error más habitual con el que acude la gente en busca de ayuda son “las ideas preconcebidas”. Luis tira de experiencia y les pide: “Pon la mente en blanco, olvida todo el bombardeo de las redes, toda la información desordenada y ejecuta el método. Hacer ejercicio mirando un vídeo de youtube y sin un plan es mucho mejor que estar tirado en el sofá, pero si quieres que se produzca ese cambio en ti, debes tener la conciencia para saber la importancia que tiene una buena planificación”.

“Esto no es un régimen militar, se disfruta la vida con contención, entrenando y vigilando la alimentación y el descanso, que es importantísimo. Nada más. Pero eso lo empiezas a entender cuando ya te sientes mucho mejor, cuando notas los resultados”.

Aun así, “hay gente que dice estar comprometida e incluso paga y desaparece a las dos semanas, hay otros que desde el primer momento te dejan claro que saben más que tú y que no van a seguir tus pautas… pero hay otros que van con todo y lo logran”.

Tres consejos

Para terminar, pedimos a Luis tres consejos indispensables para alguien que esté pensando en dar un giro a su vida con este tipo de métodos. El primero sería que “todo parte de una decisión firme así que la tomen y organicen su vida y tomen decisiones en torno a ello. Aquí no se viene a probar dos meses, es un cambio para toda la vida y hay que ser capaces de mantenerlo en el tiempo”.

Lo segundo que apunta es: “Que se olviden de las toneladas de información que hay en las redes y se enfoquen solamente en en el método. Cada uno tiene su vida y sus problemas pero tiene que ser capaz de sacar una hora al día durante cinco días a la semana para entrenar y seguir nuestro camino. La panza no se baja corriendo todos los días ni haciendo ejercicio sin sentido. No pierdas y el tiempo y ejecuta el método”.

Y el último: “Relájate, respira hondo, no te obsesiones. Esta decisión que vas a tomar te va a acompañar el resto de tu vida en positivo así que no te pongas objetivos que están fuera de la realidad. Esto es un recorrido de larga distancia. Trata a tu cuerpo con cariño. No sólo hay que conseguir resultados sino también mantenerlos en el tiempo. Tenemos gente con más de 60 que están como auténticas bestias”.