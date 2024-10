El secreto de los nuevos brackets con piedras preciosas de Lamine Yamal

El odontólogo Fernando Autrán , fundador de la clínica catalana Autrán Dental, ha diseñado los aparatos que mostró Yamal a lo largo del partido. Como explica en Culemanía, "Ha sido una iniciativa muy divertida. Es un trabajo para nada habitual. Ha sido gracias a TwoJeys, que es una empresa joven, con gente con muchas ganas. Han tenido esta idea genial, de crear estos brackets blaugrana. Cuando me lo propusieron, me encantó la idea y nos prestamos enseguida", señala el experto.

Estos nuevos bracketts son tan funcionales como cualquier otros, con la peculiaridad de que se les ha añadido unas estrellas con los colores del equipo blaugrana. El profesional califica el trabajo de complicado y complejo. Al mismo tiempo, Autrán explica que este tipo de tratamientos no deberían utilizarse entre deportistas de manera habitual. En cualquier deporte, no recomendable es llevar un protector bucal, no unos bracketts. En este caso, además, al ir adornados podría dar lugar a lesiones mayores en un choque.